Pioli esulta, il Milan ha scelto l’attaccante: contatti avviati 

Il Milan è già al lavoro per portare a Pioli un altro attaccante. I nomi che circolano sono molti ma pare che i rossoneri abbiano identificato Alvaro Morata come prima scelta

Il Milan è una delle società più attive sul mercato. Solo qualche ora fa il primo acquisto di questa finestra di calciomercato estiva è appena atterrato a Linate ed è atteso a Milanello domani mattina per sostenere le visite mediche.

Si tratta di Loftus-Cheek, centrocampista in arrivo dal Chelsea che firmerà un quadriennale a circa quattro milioni a stagione. Il centrocampista britannico si andrà ad inserire nell’undici di Pioli per coprire l’assenza lasciata da Sandro Tonali, ceduto al Newcastle per 80 milioni al termine di una trattative che ha fatto molto discutere i tifosi rossoneri.

L’acquisto di Loftus-Cheek è però solamente un tessello del mosaico che Furlani e Moncada stanno cercando di comporre per garantire a Pioli una squadra competitiva, che possa dire la sua sia in Italia che in Europa.

Sono molti gli obiettivi nel mirino della coppia di mercato rossonera, alcuni più vicini come Luka Romero e altri che probabilmente resteranno solamente obiettivi, come Davide Frattesi, conteso da moltissime altre squadre di Serie A fra cui Inter, Roma e Juventus.

Per quanto riguarda il reparto offensivo invece, il Milan deve muoversi in maniera decisa perchè l’anno prossimo non potrà più fare affidamento sull’apporto di Zlatan Ibrahimovic.

Il campione svedese si è ritirato dal calcio giocato al termine della passata stagione e, sebbene nell’ultimo periodo fosse stato tormentato dagli infortuni, si trattava di un giocatore di sicura esperienza, importante anche all’interno dello spogliatoio.

Calciomercato Milan, è Morata il nome per l’attacco

Un nome che circola per l’attaco del Milan sarebbe quello di Romelu Lukaku. Il cartellino dell’attaccante belga è di proprietà del Chelsea, società con cui il Milan ha un rapporto molto buono.

Sebbene abbia più volte dichiarato il suo amore all’Inter, se le condizioni lo permetteranno, potremo vedere Lukaku vestire la maglia rossonera durante la prossima stagione. Sarebbe solotano l’ultimo di una lunga lista a giocare su entrambe le sponde di Milano.

Il nome che però emerge con più insistenza nelle ultime ore è quello di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo ha vinto due Scudetti con la maglia della Juventus e conosce bene la Serie A.

Il classe ’92 andrebbe a garantire a Pioli un attaccante puro, in grado di fornire gol con regolarità e vestire i panni del leader dell’attacco. Potrebbe persino giocare insieme a Giroud, con il quale formerebbe una coppia formidabile.