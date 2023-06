Pioli e il Milan: fiducia dalla società e nuovi compiti per il tecnico

Con l’addio di Maldini e Massara il Milan ha bisogno di certezze ed una di queste sembrerebbe essere proprio Stefano Pioli. Il tecnico parmense resterà in rossonero, la società ha confermato la fiducia all’allenatore che ha portato a termine una stagione tutto sommato sufficiente. Con i cambi avvenuti in dirigenza, ora, potrebbe essere diverso anche il ruolo ricoperto dal mister.

Stefano Pioli Milan

Pioli più centrale nel nuovo Milan

Stefano Pioli, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà chiamato ad avere un ruolo più attivo anche fuori dal campo, nella fattispecie per le questioni che riguardano il mercato. L’allenatore si relazionerà direttamente con Moncada e Furlani per le questioni legate ai nuovi acquisti e non solo.

In generale l’ex Lazio e Fiorentina tra le altre, avrà maggior potere decisionale nelle scelte strategiche del club. Questo cambio fulmineo e apparentemente inaspettato potrebbe aver quindi stravolto anche la figura del mister Pioli all’interno della società.