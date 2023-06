Poco spazio e addio: dal Liverpool al Milan, ritorno di fiamma

Un prospetto interessante del calcio futuro è vicino a lasciare il Liverpool. Già seguito in passato dal Milan, potrebbe essere tornato a far parte della lista di obbiettivi rossonera.

È in corso un vero e proprio passaggio di consegne in quel di Liverpool, dove i reds di Jurgen Klopp hanno salutato diversi senatori al termine di questa stagione. Firmino, Naby Keita, Milner ed Oxlade-Chamberlain hanno infatti detto addio al pubblico di Anfield Road, lasciando spazio alle nuove leve del calcio targato Merseyside. L’arrivo di MacAllister dal Brighton ha quindi da subito svelato l’obbiettivo annuale del Liverpool: ringiovanire la rosa per tornare in vetta alla classifica, dimenticando ben presto lo scivolone in Europa League subito quest’anno.

L’età anagrafica va giù, il portafoglio comincia a sborsare soldi ma, nonostante le dipartite di ben 3 perni del centrocampo reds, imporsi nella metà campo di Liverpool sarà una vera e propria impresa per chiunque. Il ruolo di Fabinho e Thiago non si tocca, tanto meno quello del nuovo arrivato MacAllister ed occhio ad Alexander-Arnold, che inizia a muovere i primi convincenti passi verso la trasformazione in mezz’ala. Vien da se che la maggior parte dei posti sono occupati ed attenzione dunque alla possibile partenza controcorrente di un giovane, già accostato al Milan la scorsa estate.

Addio al Liverpool e niente West Ham: Milan in corsa

Classe 2002 in arrivo la scorsa estate dal Fulham, Fabio Carvalho ha vissuto una stagione alquanto altalenante in maglia Liverpool. Solo 13 presenze in Premier League per il portoghese, condite da 2 gol di pregevole fattura ma comunque troppo poco per guadagnarsi una conferma fra le mura di Anfield. Ecco dunque che il Liverpool starebbe provando a piazzare il calciatore, seguito anche dal Lipsia ed apparentemente vicino all’approdo al West Ham. Secondo quanto riportato però dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, quest’ultima pista sarebbe saltata, con Carvalho tornato dunque a piede libero e disponibile per un’eventuale cessione.

Il Milan ha tutto il diritto di pensarci, cogliendo al balzo la brusca frenata nella trattativa Loftus-Cheek. Il portoghese, trequartista di nascita ma abile a coprire tutti i ruoli del centrocampo (esterno compreso), potrebbe infatti risolvere parecchie delle grane inerenti alla metà campo rossonera. Da non sottovalutare inoltre che Fabio Carvalho rappresentava uno degli obbiettivi dichiarati dal Milan la scorsa estate, prima che scegliesse di accasarsi al Liverpool. Moncada e Furlani potrebbero dunque approfittare di quest’aura d’incertezza per affondare il colpo sul calciatore, ad oggi valutato all’incirca 2o milioni dai reds.