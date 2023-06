Pranzo tra Pioli, Maldini e Massara: spiegato il motivo

Il mondo milanista è rimasto scosso dopo la notizia della separazione tra il Milan ed il duo dirigenziale Maldini-Massara. Nonostante ciò, sembra non esserci nessun problema tra loro e il mister Pioli. Forte dei Marmi è stato il luogo scelto per un pranzo tutto rossonero, ma cosa si sono detti?

Pioli-Maldini-Massara: stima tra le parti

Il pranzo di Forte dei Marmi di un paio di giorni fa, secondo Tuttosport, è stato un incontro di saluti tra colleghi. Parole di stima tra Maldini, Massara e Pioli che hanno condiviso anni momenti importanti per la società rossonera.

Quello che emerge è l’entusiasmo del tecnico rossonero, che non vede l’ora di intraprendere la sua nuova avventura da “manager all’inglese”. Questo significa maggior potere decisionale durante il calciomercato e in varie questioni generali, come la gestione degli infortuni o della condizione atletica della squadra.