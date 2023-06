Milan Verona, Pioli studia la formazione: nuova chance per De Ketelaere?

Dopo aver raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il Milan nell’ultima giornata di campionato tenta il tutto per tutto per superare i cugini dell’Inter. Per il sorpasso però, servirà una vittoria da parte dei rossoneri ed allo stesso tempo una sconfitta dei nerazzurri, che affronteranno il Torino nella giornata di oggi in trasferta.

Il match con il Verona non sarà affatto facile visto la squadra allenata da Zaffaroni giocherà con il coltello fra i denti per conquistare la salvezza

Le scelte di Mister Stefano Pioli

Il Milan dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione di settimana scorsa con un unico cambio, De Ketelaere al posto di Brahim Diaz sulla trequarti. Per il resto Maignan in porta, davanti a lui Thiaw e Tomori, con Calabria e Théo terzini. Tonali e Krunic a dirigere il gioco, con De Ketelaere, Messias e Leao a supportare Giroud, unica punta.

Probabili formazioni Milan-Verona

MILAN (4-3-3): Maignan; Thiaw, Calabria, Tomori, Théo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Ngonge, Verdi; Djuric