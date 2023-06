Pulisic, stallo nelle trattative tra Milan e Chelsea: il motivo

Procedono a rilento le negoziazioni tra Milan e Chelsea per Christian Pulisic: in particolare, un ostacolo rischia di mandare in fumo il trasferimento.

Il Diavolo e i Blues hanno definitivamente chiuso l’affare Loftus-Cheek, il quale firmerà oggi il suo nuovo contratto come giocatore rossonero una volta terminate le visite mediche alla clinica La Madonnina.

Adesso, le società puntano a trovare un accordo per l’approdo in Italia di Christian Pulisic, anch’egli in uscita dal club inglese e fortemente gradito dal tecnico milanista Stefano Pioli come nuovo innesto per rinforzare il reparto offensivo.

Calciomercato Milan, manca ancora l’accordo col Chelsea per Pulisic: la richiesta

Nonostante ciò, come riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, la distanza tra domanda e offerta per il calciatore statunitense sarebbe ancora fin troppo elevata.

Dall’iniziale richiesta di 30 milioni di euro, il Chelsea è sceso a 25 milioni. Dal canto suo, data anche la situazione contrattuale di Pulisic (andrà in scadenza nel 2024), il Milan non intende sborsare più di 15 milioni per aggiudicarsi il suo cartellino.

Nonostante queste divergenze, i rapporti tra le due dirigenze rimangono ottimi e, pertanto, filtra comunque fiducia sull’eventuale fumata bianca dell’affare: i rossoneri sono pronti ad approfittare nuovamente della necessità del club inglese di vendere alcuni esuberi della sua ampissima rosa che, proprio come l’ex Borussia Dortmund, sono rimasti fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore Mauricio Pochettino.