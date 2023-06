Rebic sempre più lontano da Milano: novità sul futuro!

Uno dei giocatori in uscita del Milan è il croato Ante Rebic. L’attaccante non rientra più nei piani del club rossonero, con alle spalle una stagione deludente rispetto alle aspettative. Sembra sia stata formulata un’offerta concreta da un club turco per accaparrarsi il giocatore.

Offerta ufficiale del Besiktas per Rebic

L’edizione odierna di Tuttosport, riporta delle indiscrezioni provenienti direttamente dal paese turco. Secondo queste, sembra ci sia sta già un’offerta ufficiale da parte del Besiktas per tesserare Rebic. Sicuramente nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti, se queste indiscrezioni dovessero rivelarsi veritiere.