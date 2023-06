Retroscena con Carnevali, Frattesi racconta: c’entra Berlusconi

Con la morte di Berlusconi non solo è venuto a mancare il presidente del Monza ma anche una figura societaria storica per il Milan. L’ex premier ha vinto tutto con il club rossonero, legandosi per sempre con i tifosi e con quei colori in modo indissolubile.

Nonostante l’età avanzata Berlusconi non ha mai smesso di interessarsi ai biancorossi, assistendo personalmente Galliani, suo braccio destro da sempre. L’ex presidente rossonero stava muovendo alcuni fili in vista delle finestre di mercato future, assicurandosi buoni rapporti con diversi club.

Tra tutti era prevedibile che Berlusconi stesse intrattenendo rapporti anche con Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo. Ad ammettere il retroscena è stato l’oggetto del desiderio in questa sessione di calciomercato per Milan ma anche Juve e Inter Davide Frattesi.

Frattesi racconta l’aneddoto su Carnevali e Berlusconi

Il gioiellino neroverde, dopo aver avuto la sua avventura a Monza, ha dimostrato una crescita esponenziale a Reggio Emilia e, come ha ammesso stesso lui, il presidente Berlusconi ha notato da subito il valore del centrocampista. Per questo era in continuo contatto con il Sassuolo nella speranza, forse, di riportarlo a Monza.

Di seguito quanto riportato delle parole di Frattesi: