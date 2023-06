Retroscena di Giroud su Ibrahimovic: “Quando sono arrivato al Milan, non gliel’ho detto subito”

Il retroscena dell’ex compagno. È oramai terminata la carriera di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese si è congedato dal calcio al termine dell’ultima partita giocata dal Milan in questo campionato, datata domenica 4 giugno.

E proprio dell’emozionante addio di Ibra ne è tornato a parlare il centravanti transalpino dei rossoneri Olivier Giroud, che ha condiviso con lo svedese gli ultimi due anni della propria carriera. Intervistato per Eurosport, l’ex Chelsea ha voluto svelare un’importante retroscena riguardante proprio la figura del fuoriclasse svedese. Di seguito le sue parole.

“Zlatan? Quando sono arrivato al Milan, non gliel’ho detto subito, ma ero un suo tifoso. Lui era uno dei miei giocatori preferiti. E’ un esempio per i giocatori, ha fatto tanto per il calcio e per il Milan. Eravamo molto emozionati di vederlo ritrarsi. Dopo la partita non mi aspettavo la fine della sua carriera, ma è stato un bell’omaggio ed è stato un privilegio ed un piacere giocare con lui”.