Retroscena Kessie: no ad un clamoroso scambio, i dettagli

Retroscena di mercato, con l’ex Milan Frank Kessie causa scatenante di una cessione di un giocatore all’estero. Il motivo fa sorridere tutti i suoi ex tifosi rossoneri.

Pochi giorni e poi sarà ufficialmente via al calciomercato estivo 2023, con il 1° luglio che fungerà da data ufficiale sia per l’inizio della nuova stagione che di approdo ufficiale dei nuovi acquisti nelle proprie nuove compagini. Sarà senz’altro un calciomercato strano, figlio della bollente situazione Mbappe-PSG ma soprattutto a causa dell’inserimento di prepotenza dell’Arabia Saudita nel calcio che conta. Se l’approdo in terra araba di Cristiano Ronaldo, avvenuto appena 6 mesi fa, aveva destato scalpore, nulla è al confronto con quanto accaduto nelle ultime settimane.

Benzema, Kanté, Mendy, Ruben Neves e Koulibaly. Profili che per anni hanno dominato la fetta di calcio europea passati a club quali Al Ittihad, Al Alhi ed Al Hilal, tutti a cifre astronomiche sia in termini di cartellino che in termini d’ingaggio netto. Tanti colpi di rilievo messi a segno, eppure i club di Saudi League non accennano a frenare la propria corsa. Solo in Italia infatti, molti sono i nomi finiti nel mirino saudita, da Lozano e Lobotka fino ad Allegri e Gasperini, culminando la lista con Marcelo Brozovic. Il centrocampista si appresta infatti a raggiungere Cristiano Ronaldo all‘Al Nassr, lasciando l’Inter dopo ben 8 stagioni in nerazzurro. Non tutti però sanno che tale operazione è stata resa possibile da un rifiuto particolare da parte di Frank Kessie.

Kessie rifiuta l’Inter e Brozovic va in Arabia

Una storia d’amore tortuosa e travagliata quella vissuta dal Milan con Kessie, prelevato dall’Atalanta al termine della stagione 2016/17. Da allora furono ben 223 le presenze dell’ivoriano in maglia rossonera, autore di ben 37 gol. Fra essi, vi è anche la splendida rete con la quale il giocatore salutò i propri ex tifosi, a Reggio Emilia contro il Sassuolo nella sfida decisiva per lo Scudetto targato Milan. L’addio di Kessie ha quindi segnato indelebilmente il mondo del diavolo, nonostante lo stesso centrocampista sia stato spesso criticato. Questo, a causa di prestazioni non all’altezza e della sua incostanza in rossonero. Dopo l’addio a parametro zero però, l’ivoriano ha saputo farsi perdonare.

Non è infatti un segreto che l’Inter fosse interessata ad acquistare il calciatore, riportandolo in Italia dopo appena una stagione al Barcellona. Marotta ed Ausilio erano infatti pronti a sfruttare l’interesse dei blaugrana per Brozovic, ai fini di organizzare uno scambio alla pari con il club catalano. Tutto sembrava poter filare liscio, eppure un’inaspettata manovra di Kessie ha completamente gelato l’operazione. L’ivoriano si è infatti categoricamente rifiutato di passare all’Inter, difatti spedendo Brozovic in Arabia. Una vicenda alquanto particolare, che ha fatto sorridere e non poco i tifosi del Milan, scampati al possibile tradimento ad opera di Kessie.