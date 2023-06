De Ketelaere in difficoltà, Gianni Rivera consiglia: “La società deve intervenire”

Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Gianni Rivera, ex leggenda del Milan, ha condiviso alcuni pensieri sulla rosa attuale dei rossoneri.

Uno degli argomenti toccati è stato Charles De Ketelaere, giovane talento belga che ha affrontato la sua prima stagione con la maglia rossonera.

Rivera ha espresso delusione riguardo alle prestazioni di De Ketelaere nel corso della sua prima stagione al Milan.

Il Pallone d’Oro ha evidenziato come le aspettative nei confronti del giovane giocatore fossero alte, ma che finora non sia riuscito a soddisfarle. Tuttavia, Rivera ha anche sottolineato che il talento di De Ketelaere è indiscusso e che ci sono ancora margini di miglioramento per il giocatore.

Le parole di Rivera su De Ketelaere

«Non lo conosco così bene da poter dire cosa sia meglio per lui. Se ha la stoffa la deve tirare fuori, se ci sono ostacoli che lo bloccano lui o la società devono rimuoverli».

La critica di Rivera a De Ketelaere può essere vista come un incoraggiamento per il giocatore, spingendolo a lavorare duramente per dimostrare il proprio valore nella prossima stagione.

Il Milan ha dimostrato in passato di essere un club in grado di sviluppare giovani talenti, e non c’è motivo di credere che De Ketelaere non possa mostrare il suo pieno potenziale nel futuro.