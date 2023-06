Maldini via dal Milan: Savicevic contro la società

Stasera si giocherà l’attesissima Finale di Champions League fra Inter e Manchester City. Nel mondo rossonero non può che esserci qualche rammarico, perchè a giocarsi la Coppa avrebbe potuto esserci la squadra di Pioli.

Un ex rossonero che staserà sarà allo stadio Ataturk è Dejan Savicevic, che ha vestito la maglia del Milan fra il 1992 e il 1997.

Savicevic Maldini Milan

L’ex fantasista, che di Champions League in carriera ne ha alzate ben due, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la difficile partita che attende l’Inter questa sera: “Difficile che l’Inter possa vincere, affronta una grande squadra e un allenatore incredibile, il migliore degli ultimi 15 anni. È strano che il City non abbia vinto anche l’anno scorso a dire la verità con Guardiola. La tattica farà la differenza, come giocano gli inglesi non gioca nessuno“.

Savicevic poi spende parole di apprezzamento anche per i nerazzurri: “Anche l’Inter ha dei buoni giocatori, mi piacciono Barella, Lautaro, Brozovic. Anche Dimarco sta giocando bene ma la difesa nerazzurra ha delle pecche”.

Savicevic duro contro la dirigenza del Milan: “credono sia come la NBA”

Un commento sull’addio di Maldini però non poteva mancare e Savicevic non esita a puntare il dito contro la proprietà: “Non me lo aspettavo, solo l’anno scorso hanno vinto il campionato e ottenuto grandi risultati. Ho letto che non era contento dei rinforzi ma sappiamo come sono gli americani. Non capiscono di calcio, vivono in un altro modo questo sport e anche la vita. Credono che il calcio sia come la Nba e non è così”.