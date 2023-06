Difensori in Serie A, due giocatori del Milan nella top 10 per valore: i dettagli

Il sito specializzato Transfermarkt.it ha recentemente pubblicato la classifica aggiornata dei difensori centrali più preziosi della Serie A.

Ai primi posti della graduatoria si trovano Alessandro Bastoni dell’Inter e Kim Min-jae del Napoli, entrambi valutati a 60 milioni di euro. Questo conferma il grande valore e il potenziale di questi giocatori sul mercato.

Milan, Tomori e Kalulu nella top dieci dei difensori più costosi di Serie A

Al quarto posto troviamo Fikayo Tomori, difensore del Milan, il cui valore è stimato intorno ai 40 milioni di euro. Tomori è stato protagonista di una stagione di successo con il Milan, dimostrando le sue abilità difensive e guadagnandosi un posto da titolare nella squadra rossonera. La sua valutazione riflette il suo rendimento e l’interesse suscitato sul mercato.

Al settimo posto della classifica compare Pierre Kalulu, altro giovane talento del Milan. Il difensore francese è valutato intorno ai 30 milioni di euro, segno della fiducia e delle aspettative che il club ha nei suoi confronti. Nonostante la giovane età. Kalulu ha dimostrato di avere grandi qualità difensive e un grande potenziale per il futuro.

Va notato che nella top 10 non compare Malick Thiaw. Le sue recenti prestazioni positive potrebbero portare a un aumento del suo valore di mercato. Il giovane difensore ha convinto per le sue doti tecniche e la solidità difensiva mostrate in campo. È probabile che il suo valore aumenti nel prossimo aggiornamento della classifica.