Serie A, nuovo accordo FIGC-DAZN: riguarda la classe arbitrale!

La stagione 2022-2023 è giunta al termine, dopo anche una pausa per il Mondiale nel mezzo, e gli addetti ai lavori stanno già programmando il prossimo Campionato di Serie A. La stagione prenderà il via domenica 20 agosto 2023 e terminerà domenica 26 maggio 2024.

In queste ultime ore è già stata ufficializzata un’importante novità che entrerà in gioco a partire dalla prossima stagione: la FIGC e DAZN, infatti, hanno raggiunto un accordo per quanto riguarda la classe arbitrale, tanto discussa ma necessaria per una partita di calcio.

Accordo FIGC-DAZN: le parole di Gravina

A partire dalla stagione 2023/2024, gli spettatori avranno la possibilità di ascoltare gli audio VAR e contemporaneamente vedere le immagini focus degli episodi più controversi. Si cercherà quindi di unire due mondi paralleli, quello dell’arbitraggio e quello del gioco del calcio.

Gravina FIGC

Il Presidente della Federazione italiana gioco calcio, Gabriele Gravina, ha commentato così questo storico accordo con un’emittente televisiva:

“Siamo felici di poter inaugurare con Dazn una collaborazione innovativa, che mira a coinvolgere i giovani attraverso l’utilizzo di nuovi linguaggi, piattaforme e tecnologia sempre più al passo coi tempi. Si potranno apprezzare i frutti del lavoro dei vivai dei club, anche in ottica Nazionali.”

La sperimentazione partirà già con le Finali dei Campionati Giovanili organizzate dalla Figc, trasmesse direttamente da DAZN.