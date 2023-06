FOTO – La Curva Sud si prende la sua rivincita: pioggia di striscioni contro l’Inter dopo la finale!

Dopo la sconfitta subita dall’Inter nella finale di Champions League contro il Manchester City, inevitabilmente non sono mancati gli striscioni di sfottò da parte delle squadre rivali.

Anche la Curva Sud del Milan, tramite uno striscione appeso fuori San Siro, ci ha tenuto a mandare un messaggio ai cugini interisti e qui ci sono riportate testuali parole: “Da Sassuolo a Istanbul è passata una stagione. Non cambia mai niente, resti vice campione”.

FOTO (CURVA SUD MILANO)

Non sono mancati poi altri striscioni, anche offensivi, sempre rivolti ai cugini interisti. Molti di questi ultimi sono possono essere osservati in luoghi con una grande visibilità, come autostrade, visto il grande influsso da parte di automobilisti e viaggiatori vari.

FOTO (CURVA SUD MILANO)

Altri striscioni sono invece visibili anche da palazzi alti, sempre per facilitarne la visibilità.

FOTO (CURVA SUD MILANO)

Ci si aspettava questi striscioni, che sono spesso usati nel mondo del calcio, specialmente a Milano, con due team come Inter e Milan.