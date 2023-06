Si complica il colpo per il Milan: “Un aspetto ha rallentato tutto”

Il Milan lavora a 360 gradi sul mercato per regalare a Pioli una rosa di alto livello. Un colpo, però, si complica: i dettagli.

Una stagione di alti e bassi quella appena conclusa dal Milan. Da una parte i buoni risultati in Champions League e il raggiungimento di un’insperata semifinale; dall’altra un cammino abbastanza deludente in campionato, culminato con il quarto posto (conquistato per via della penalizzazione inflitta alla Juventus). Doveva essere la stagione della conferma dopo lo scudetto dell’anno precedente, lo è stata solo a metà: troppe le lacune emerse strada facendo nella rosa di Pioli.

Ora il Diavolo è concentrato sulla prossima stagione. Dopo la rivoluzione in dirigenza, con l’addio di Maldini e Massara, è arrivata l’inattesa – ma quasi inevitabile – cessione di Tonali: impossibile rifiutare i 70 milioni + bonus offerti dal Newcastle per quello che, secondo molti, rappresentava il leader presente e futuro del Milan. Una perdita importante, che fa male soprattutto ai tifosi, ma anche un tesoretto fondamentale da reinvestire sul mercato. Il primo acquisto, per cui manca solo l’ufficialità, è stato completato: dal Chelsea arriverà Loftus-Cheek. Ora il club meneghino prepara il secondo colpo, anche se proprio oggi si parla di un rallentamento: c’è uno scoglio da superare.

Milan, per Pulisic da limare differenza richiesta/offerta: i dettagli

Il Milan se vuole tornare ad essere protagonista deve operare, e bene, sul mercato. L’obiettivo è rinforzare non solo il centrocampo ma anche l’attacco: dopo l’addio di Ibra e Brahim Diaz, i rossoneri saluteranno molto probabilmente anche Origi e Rebic. Inevitabile, dunque, un intervento corposo per migliorare la batteria di attaccanti a disposizione di Stefano Pioli. In quest’ottica, il primo obiettivo sembra essere Christian Pulisic. Il calciatore statunitense è in uscita dal Chelsea, che lo valuta circa 25 milioni di euro.

Proprio la valutazione è lo scoglio principale da superare. Secondo il Corriere della Sera, la trattativa con i Blues sarebbe stata bloccata dalla forbice troppo ampia fra domanda e offerta: il Milan, infatti, non vuole andare oltre i 15 milioni di euro per il fantasista. Dalla parte dei rossoneri gioca la volontà del calciatore: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, invece, Pulisic sarebbe deciso a trasferirsi al Milan e per farlo potrebbe anche tagliarsi lo stipendio. Una mossa che faciliterebbe anche la trattativa con il Chelsea, permettendo al club meneghino di alzare l’offerta ai Blues per il cartellino. A questo punto non resta che aspettare i prossimi giorni per vedere l’evoluzione della trattativa.