Sorpresa Milan, l’attaccante arriva dall’Atletico Madrid

Il Milan, dopo l’affare sfumato di Thuram, si focalizza sull’acquisto di nuovi attaccanti: il nuovo centravanti potrebbe arrivare dall’Atletico Madrid.

Il club rossonero ha perso il primo derby di mercato con l’Inter che gli ha rubato il colpo su Thuram. A questo punto, la dirigenza del Milan dovrà cercare una nuova punta per Pioli che, al momento, ha bisogno di diverse alternative per quel ruolo da affiancare ad Oliver Giroud, l’unico attaccante che, nella scorsa stagione, è riuscito a garantire il gol sia in campionato che in Champions League.

Il nuovo centravanti del Milan potrebbe così arrivare a sorpresa da La Liga, e più precisamente dall’Atletico Madrid. A rivelarlo è il giornalista Gianluca Di Marzio nel corso del programma “Calciomercato – L’Originale” andato in onda su Sky Sport.

Milan, l’obiettivo per l’attacco è Alvaro Morata

Il Milan, infatti, sarebbe interessato ad un colpo dall’Atletico Madrid, ovvero ad Alvaro Morata. Di seguito quanto spiegato da Di Marzio:

Il Milan, avendo perso Thuram, si sta muovendo su altre due piste per l’attacco. La prima porta a Scamacca, sul quale c’è anche la Roma; l’altro nome importante è quello di Alvaro Morata. La moglie è italiana e lui sarebbe disposto a tornare nel nostro paese.

Successivamente ha anche aggiungo altri piccoli dettagli sull’attaccante

Morata, vecchio pallino e che conosce il calcio italiano: è una garanzia di affidabilità.

Morata, al momento, sembra uno degli attaccanti migliori a cui il Milan è interessato, infatti, nel corso del campionato è riuscito a garantire alla sua squadra, l’Atletico Madrid, ben 13 gol in 36 partite giocate. Al contrario, Scamacca, l’altro attaccante che il Milan ha preso in considerazione, ha faticato nell’ultima stagione con la maglia del West Ham.

Perché puntare su Morata

Inoltre per Morata non sarebbe un problema adattarsi al campionato italiano. Ricordiamo le sue due precedenti esperienze alla Juventus, con il quale ha fatto incetta di trofei, dunque abituato alla vittoria e con una mentalità vincente. Anche la lingua per lui non sarebbe un problema, visto che parla perfettamente l’italiano.

La scelta di tornare in Italia avrebbe anche uno scopo familiare. Morata è sposato con Alice Campello, modella conosciuta proprio in Italia ai tempi della Juventus, e con il quale ha messo su famiglia. Per lui tornare in Italia significherebbe, di fatto, tornare a casa.

Anche dal punto di vista tattico, infine, potrebbe rappresentare un’arma in più per Stefano Pioli. Morata è bravissimo nell’attacco alla profondità e in contropiede, si sposerebbe così alla perfezione con il modo di giocare del Milan e con le caratteristiche di Rafael Leao.