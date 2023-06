Sportiello: “Tifo Milan dalla nascita”, poi il commento su Maignan e Pioli

Il Milan dopo un lungo inseguimento ha ufficializzato l’arrivo di Sportiello. Le parole del nuovo portiere rossonero.

Marco Sportiello è un nuovo giocatore del Milan. L’ufficialità è arrivata poche ore fa: il portiere ex Atalanta arriva a Milano, sponda rossonera, a parametro zero. Un rinforzo importante per il Diavolo, che si assicura così un secondo portiere di grande affidabilità.

Sportiello si presenta: “Tifoso del Milan sin da bambino”

Marco Sportiello poche ore dopo la notizia ufficiale del suo passaggio al Milan si è presentato ai nuovi tifosi tramite una breve intervista rilasciata ai microfoni della società. Queste le sue dichiarazioni: “Sono milanista dalla nascita, per me arrivare qui è un sogno che si avvera. Spero di ripagare la fiducia della società sul campo e nel quotidiano. Il mio Milan da bambino era quello di Sebastiano Rossi: mi piaceva molto il suo modo di stare in porta. Ma non c’è stato un motivo preciso per cui ho scelto questo ruolo, forse l’unico è che già da piccolo ero molto alto“.

Sportiello ha poi continuato così: “Adesso mi sento maturo dopo tanti anni di carriera tra Bergamo e le esperienze in prestito. Questo è lo step finale della mia carriera”. Su Maignan e Pioli: “Maignan è fortissimo, uno dei migliori al mondo: sarà importante stargli vicino anche per imparare. Sono contento di lavorare con il mister, insieme a lui ho vissuto un anno bellissimo a Firenze. C’è sempre stata stima reciproca e mi ha dato tanto nonostante abbiamo passato insieme un solo anno. Sono molto contento di tornare a lavorare con lui“.

Le emozioni e il saluto finale ai tifosi: “Quando ho giocato la penultima di campionato contro l’Inter ho pensato: “Cavolo, l’anno prossimo questo sarà il mio stadio”. San Siro trasmette una forza e un’energia enorme ai calciatori. Prometto ai milanisti di dare tutto me stesso, tutti i giorni. Un grande abbraccio e forza Milan“.