Suggestione di mercato dal Brasile: il Milan forte su un bomber della Serie A!

Il progetto del Milan e della dirigenza Maldini Massara è sotto gli occhi di tutti, fare acquisti a lungo termine. Dunque l’obiettivo è puntare sui giovani, con ampi margini di miglioramento che possano essere già pronti per vestire la casacca rossonera. La squadra allenata da Pioli è tra le più giovani di Serie A, con un’età media di 25 anni. L’unico reparto in cui vige maggiore esperienza è l’attacco.

Questa nuova era infatti è ripartita con Zlatan Ibrahimović tre anni fa. A trascinare il reparto d’attacco è stato poi Olivier Giroud. Il francese si è preso il Milan sulle spalle, sino a siglare gol decisivi, sia per lo scudetto dello scorso anno che per il percorso nell’attuale edizione di Champions League. L’anagrafe però parla chiaro. Difficile immaginare la permanenza dello svedese ancora per un altro anno, viste le troppe difficoltà avute nell’attuale stagione, praticamente mai utilizzato.

Anche per l’ex campione del mondo la carta d’identità parla chiaro, per cui necessario un rinforzo che possa permettere al numero 9 rossonero di poter rifiatare. Il Milan potrebbe aver trovato il bomber che cerca direttamente dalla Serie A. Considerato anche lo scarso apporto alla squadra di Origi.

Milan- ecco il bomber direttamente dalla Serie A

La dirigenza del Milan sta monitorando diversi terreni per l’attacco. Secondo quanto riferisce Goal Brazil, il club rossonero sta prendendo in considerazione il nome di Arthur Cabral. Centravanti brasiliano, classe ’98 alla corte di Vincenzo Italiano da poco più di un anno e mezzo. Il Milan sembrerebbe aver già trovato un accordo verbale con la Fiorentina. Secondo questa intesa, il Diavolo, che al momento non ha presentato alcuna offerta ufficiale, verrà consultato nel caso in cui dovessero arrivare proposte concrete per il brasiliano che ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro.