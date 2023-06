Tonali: “Ibra ti dava energia, abbiamo scoperto ieri dell’addio”

Nel post gara di Milan-Verona, dopo la bellissima passerella per Zlatan Ibrahimovic, Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di DAZN. Tonali ha toccato diversi temi, anche se era impossibile non parlare di Zlatan Ibrahimovic, compagno, condottiero e mito di questo gruppo rossonero.

Milan-Verona, le parole di Tonali

Tonali ha cominciato così ai microfoni di DAZN: “L’abbiamo scoperto ieri. Non è facile prepararsi mentalmente con la partita di mezzo. Dopo ci siamo lasciati andare. Non è stato facile, però ho visto tanti tifosi piangere. Riguarderò le immagini, fanno effetto. Lui non ce l’aveva detto, questa è stata la cosa più dura”.

Il centrocampista del Milan ha continuato parlando ancora di Ibrahimovic: “Con me porterò tanto di Ibra. Nei momenti in cui era con noi ti dava veramente energia, energia è la parole che riassume tutto il suo allenamento e la sua voglia di vincere. Impazziva per una sconfitta in allenamento. Tutti lo consideriamo speciale”

FOTO: Addio-Ibrahimovic

In chiusura Tonali ha terminato il discorso su Ibrahimovic: “Io credo che Ibra abbia pensato a noi. Non credo che avrebbe preso questa scelta in un momento un cui non siamo pronti a vincere. Lui ci capisce e ci conosce bene. Lui sa che questo era il momento di lasciare a noi la sua mentalità in eredità. Non so cosa farà, non sapevo che stasera sarebbe stato così. Non sa neanche lui cosa farà”

Si legge tanto dalle parole di Tonali: la voglia, l’energia e l’eredità che Ibrahimovic lascerà a questo gruppo rossonero in eredità. Ora il concetto è più limpido: lo Scudetto dello scorso anno non era un fuoco di paglia. Secondo Tonali e Ibrahimovic, questo Milan è pronto per vincere ancora.