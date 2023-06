Tonali-Newcastle, l’agente svela la reazione di Sandro al momento della trattativa

L’agente di Sandro Tonali rilvela nuove informazioni sull’accordo con il Newcastle

L’agente di Tonali, Beppe Riso, ha rilasciato un intervista ai microfoni di TMW riguardo l’accordo con il Newcastle e su cosa bisogna aspettarsi dal futuro del giocatore. Ecco le parole dell’agente:

Il giocatore come l’ha presa?

“Il ragazzo è tranquillo, sa che quando arrivano offerte così importanti, da proprietà così importanti è difficile rifiutare sia per il club sia per il ragazzo”.

Cosa manca per l’ufficialità?

“Abbiamo raggiunto un accordo lato-giocatore, stanno definendo tra club: fatto ciò, nei prossimi giorni farà le visite mediche”.

Abbiamo letto delle lacrime quando saputo della notizia di lasciare il Milan…

“No no assolutamente, il ragazzo pensa alla nazionale”.

Mancano solo dettagli tecnici?

“Questione di bonus e dettagli tecnici, cose burocratiche. Contratto di sei anni, confermo”.

Soddisfatto per la cessione più redditizia di un calciatore italiano?

“Sono soddisfatto perché è una grande operazione, Sandro anche in questa operazione aiuterà il Milan e anche il Brescia, che ama tanto. È un progetto perfetto per lui, lo vogliono a tutti i costi e sarà il punto di riferimento”.

Adesso il futuro di Frattesi?

“Abbiamo già iniziato gli appuntamenti, vediamo in questi giorni quali club se lo possono permettere, poi raggiungerò Davide e deciderà lui”.

È l’Inter la squadra che ha scelto?

“Non la posso dire prima”.

Il Milan sfrutterà i soldi di Tonali per inserirsi?

“Credo proprio di sì, mi sembrano molto concentrati su di lui e sul costruire per il futuro”.

Quanto costa?

“Con Carnevali non è facile in quanto a cifre, ci stiamo lavorando”.