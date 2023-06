UFFICIALE – Zlatan Ibrahimovic domani saluterà il Milan: il comunicato ufficiale

Il Milan tramite un comunicato ufficiale ha messo a tacere le voci attorno al futuro di Zlatan Ibrahimovic. Difatti il club rossonero conferma l’addio ufficiale dell’attaccante svedese, che domani saluterà San Siro al termine di Milan-Hellas Verona. Dunque si chiude la seconda avventura rossonera di Ibrahimovic, che nei prossimi giorni poi svelerà quale sarà il suo futuro.

Il comunicato del Milan sull’addio di Ibrahimovic

Milan Ibrahimovic

Si avvia dunque verso il termine la seconda avventura con la maglia del Milan per Ibrahimovic. Domani sera l’attaccante svedese saluterà ufficialmente la tifoseria rossonera, seppur non possa scendere in campo a causa dell’infortunio.

Tramite un comunicato ufficiale il Milan ha svelato difatti la separazione con Ibrahimovic. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero.