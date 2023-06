Un campione del mondo per Pioli: colpo clamoroso

La nuova dirigenza ha messo nel mirino uno dei protagonisti del Mondiale vinto dall’Argentina. Sarebbe un rinforzo molto importante

Dopo aver completamente rivoluzionato il board societario, il Milan è già a lavoro per la prossima stagione. Gli addi di Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto rumore, hanno scosso l’ambiente e devono ancora essere metabolizzati del tutto dai tifosi. Il duo dirigenziale che ha riportato lo Scudetto in rossonero dopo 11 anni, ormai, è soltanto un ricordo: gli uomini mercato del Milan, oggi e per il futuro, saranno Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada.

L’obiettivo per la prossima stagione è quello di consegnare nelle mani dell’allenatore, Stefano Pioli, una rosa all’altezza con cui poter competere in tutte le competizioni: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Troppi, gli errori commessi nell’ultima sessione di mercato. Troppo pochi, allo stesso tempo, i minuti concessi dal tencico rossonero ai vari Vranckx, Adli, De Ketelaere, Thiaw: bisognerà trovare un punto d’incontro e ripartire, più forte di prima, verso nuovi obiettivi.

Calciomercato Milan, ecco il vice Theo: è un campione del mondo

La stagione da poco conclusa è stata caratterizzata da tanti alti e bassi: uno dei limiti più evidenti del Milan è stato quello legato alle “riserve”. Le seconde linee, quando chiamate in causa, non hanno mai davvero reso all’altezza dei titolari sotto tutti i punti di vista: tecnico-tattico e caratteriale. Rebic, Origi, Dest, Ballo-Touré – solo per citarne alcuni – hanno deluso troppo spesso le aspettative, non sfruttando le possibilità avute. Uno degli upgrade che la dirigenza vuole effettuare in vista della prossima sessione di calciomercato è proprio quello di alzare il livello medio della rosa, tramite degli acquisti funzionali e mirati.

Secondo quanto riportato dal media spagnolo Fichajes.net, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Marcos Acuna, laterale mancino del Siviglia. Il 31enne, protagonista della spedizione vincente in Qatar della banda di Scaloni, è uno dei profili che piace maggiormente alla dirigenza del Milan. Qualità, esperienza e personalità: sono queste le tre caratteristiche principali dell’ex Sporting Lisbona.

Acuna è al Siviglia da tre stagioni ormai ed ha un contratto con scadenza fissata nel 2025: la sua permanenza non è poi così sicura, anche perchè pare esser legata al futuro del direttore sportivo Monchi, stando a quanto riferito dal portale iberico. Sul calciatore argentino ci sono gli occhi dell’Atletico Madrid, ma non solo. In Italia anche la Lazio ha manifestato interesse per il terzino sinistro.

Acuna può giocare sia da laterale basso, che da esterno offensivo. E’ un calciatore intelligente, dotato di una buona corsa: che fa dell’aggressività il suo forte. Bravo con entrambi i piedi, sempre lucido nelle scelte: l’argentino è un obiettivo del Milan, che sta sondando il terreno. Il Siviglia nei prossimi giorni dovrà prendere delle decisioni importanti, che riguarderanno inevitabilmente anche la rosa. La vicenda sarà da monitorare con attenzione.