Verso Milan Verona: le ultime su Ibrahimovic

L’avventura di Zlatan Ibrahimovic al Milan rischia di finire senza lieto fine. Infatti lo svedese è ancora alle prese con il problema che lo ha messo k.o da qualche mese.. La sfida contro il Verona per l’attaccante è sempre più lontana, ma Zlatan cercherà in ogni modo di esserci per dare un saluto che molto probabilmente avrà il sapore d’addio.

Il futuro di Ibrahimovic

Con tutta probabilità il futuro di Zlatan è sempre più lontano da Milano. L’attaccante svedese ha il contratto che scade il 30 giugno e le chance di rinnovo sono al minimo anche nel caso in cui ci fosse un ulteriore abbassamento dell’ingaggio. A maggior ragione è fondamentale il recupero di Ibrahimovic, in modo da poter dare contro il Verona la passarella che merita ad uno degli uomini simbolo della rinascita rossonera.