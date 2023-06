Zaniolo può tornare in Serie A: il Milan c’è, ma ad una condizione

Il Milan inizia a puntare alla prossima campagna acquisti, tra i vari nomi, torna in voga quello di Nicolò Zaniolo, fresco vincitore del campionato turco. Sul talento italiano però oltre i rossoneri c’è anche la Juventus.

Zaniolo torna in Italia?

Il centrocampista italiano come riportato dalla Gazzetta dello Sport è corteggiato sia dal Milan che dalla Juventus ad una condizione. Ovvero quella di non pagarlo 30 milioni bensì, averlo in prestito, come da un anno a questa parte stanno cercando di fare.