Accordo a un passo, un esubero lascia il Milan per la Premier League

Tempo di mercato in uscita per il Milan. Sirene inglesi per un difensore rossonero, sempre più lontano da Milano.

Dopo aver messo a segno il colpo Pulisic, preceduto dal rinforzo in porta di Sportiello, i giovani Romero e Colombo in attacco e il ricambio a centrocampo con Loftus-Cheek e Reijnders, il Milan pensa al mercato in uscita.

L’addio di Tonali ha permesso al club di monetizzare e poter puntare ad acquisti immediati in più settori del campo, rafforzando la rosa complessiva. Ora, però, la dirigenza rossonera starebbe trattando un’altra cessione.

Arrivato al Milan due stagioni fa dal Monaco per circa 6 milioni di euro, Fodé Ballo-Touré sembra abbia le valigie pronte. Il senegalese non è mai stato al centro del progetto di Pioli ma si è dimostrato nel corso dei due anni un’ottima alternativa e un giocatore sempre pronto se chiamato a subentrare.

Poche le titolarità anche quest’anno, ecco che quindi il Milan sta pensando alla sua eventuale partenza vista anche l’età non ancora troppo matura, con l’occasione di poter monetizzare. Secondo Gianluca di Marzio, giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, a farsi avanti è stato il Fulham.

Cessione vicina per Ballo-Touré, direzione Premier

In una sessione di mercato in cui pochi club possono rendersi protagonisti regna indiscussa la Premier League, unica antagonista delle società arabe, capaci di attirare molti giocatori con la promessa di alti stipendi e una capacità economica tale da soddisfare le richieste delle società.

Il Fulham, dunque, ha mosso i primi passi per mostrare interesse nei confronti del giocatore con alcune chiamate di interesse e una prima proposta che, però, non soddisfa il Milan. Nei prossimi giorni potrebbe farsi avanti con un’altra proposta, fino ad allora il Milan resta cauto e attende. L’intenzione della società, infatti, è di non privarsi di alcun giocatore senza offerte che possano soddisfare le casse rossonere.

In attesa dell’offerta ufficiale il Milan continua a monitorare alternative così da non trovarsi in difficoltà qualora il Fulham dovesse affondare il colpo e accelerare per il centrocampista. Intanto il giocatore ha preso tempo per decidere del suo futuro, indipendentemente dalla scelta della società in cui approdare e ha chiesto attraverso il suo entourage alcuni giorni per riflettere.

Tempo che è utile anche al Milan per valutare eventuali alternative al senegalese e per studiare un piano così da non trovarsi impreparato se dovesse approdare al Fulham. Resta sullo sfondo anche il Bologna, che si era interessato al giocatore nei giorni precedenti, ma che non scalda particolarmente né Ballo-Touré né i suoi agenti.