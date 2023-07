Accostato al Milan: lo prende il Napoli per sostituire Kim

Il Napoli potrebbe puntare un obiettivo del Milan, occhio alla strategia degli azzurri nelle prossime settimane.

Il Milan è al lavoro nella programmazione della prossima stagione. L’annata appena terminata ha fatto emergere luci ed ombre sulla rosa di Stefano Pioli. Da un lato il successo europeo, con la semifinale di Champions League conquistata e persa contro i cugini dell’Inter. Dall’altro l’andamento in campionato non ha soddisfatto a pieno la società, che veniva dalla vittoria del campionato nella stagione 2021/2022, e non poteva di certo essere contenta di un quarto posto raggiunto, per altro, grazie anche alla penalizzazione della Juventus.

L’anno prossimo i rossoneri dovranno lottare nuovamente per lo scudetto, senza tuttavia abbandonare le vittorie europee che hanno contraddistinto la stagione appena terminata. Il cambio dirigenziale appena avvenuto in casa Milan potrebbe modificare i piani del club rossonero, ma gli obiettivi restano sempre quelli.

Non sarà semplice perchè l’anno prossimo saranno diverse le squadre che proveranno a spodestare il Napoli dal trono. Il successo azzurro ha significato fallimento per diverse squadre italiane, che adesso vogliono tornare in auge, magari portando a casa il titolo. Occhio, però, perchè il Napoli non sembra avere alcuna intenzione di mollare il colpo. Certo, la partenza di Giuntoli e di Spalletti renderà la vita degli azzurri più difficile, ma De Laurentiis ci ha abituato ai colpi di scena.

Il difensore al Napoli: piaceva anche al Milan

La sfida per lo scudetto non si gioca solo in campo ma, per il momento, si sta disputando tutta negli uffici delle dirigenze di Serie A. Il Milan, ad esempio, aveva messo nel mirino Bella-Kotchap, difensore del Southampton.

Il classe 2001 potrebbe lasciare l’Inghilterra vista la retrocessione del Southampton e i rossoneri sono alle porte. Attenzione, però, al Napoli. Gli azzurri devono sostituire il coreano Kim, prossimo a vestire la maglia del Bayern Monaco che pagherà la clausola rescissoria per portarli in Bundesliga.

Secondo la dirigenza del Napoli la fisicità del difensore tedesco di origini camerunensi potrebbe costituire il profilo ideale da accostare a Rrahmani, Di Lorenzo e Mario Rui in vista della prossima stagione.

Occhio alle prossime settimane, perchè Milan e Napoli vogliono tornare a darsi battaglia in campo, ma per arrivarci dovranno iniziare a lottare già dal mercato estivo, in questo momento nella fase clou. I ritiri si avvicinano e rinforzare la rosa velocemente diventa sempre più importante in vista di settembre.