Addio Milan, Messias pronto a traferirsi in una rivale

Le strade del Milan e di Junior Messias sembrano destinate a separarsi: la sua prossima destinazione potrebbe essere una squadra italiana.

Ad oggi, il calciomercato estivo dei rossoneri si è contraddistinto per i numerosi acquisti messi a segno. Tra tutti i reparti, quello offensivo appare tra i più rivoluzionati, visti i parecchi volti nuovi approdati a Milanello in queste ultime settimane.

Gli arrivi di Luka Romero, Christian Pulisic, Noah Okafor e Samuel Chukwueze hanno infatti apportato una notevole abbondanza in attacco: il Diavolo sarà dunque presumibilmente costretto a cedere alcuni giocatori presenti in rosa nella passata stagione per fargli spazio. In particolare, uno dei giocatori maggiormente indirizzati verso l’addio sembrerebbe essere Junior Messias, recentemente messo sul mercato dalla dirigenza rossonera.

Messias ad un passo dalla cessione: le ultime sull’ipotetico scambio con il Torino

A tal proposito, negli ultimi giorni aveva preso quota l’ipotesi di uno scambio alla pari con Wilfried Singo del Torino. Nelle ultime quattro stagioni sotto la Mole, i diversi tecnici che si sono susseguiti sulla panchina granata lo hanno impiegato principalmente come esterno di centrocampo in un modulo con la difesa a 3.

A primo impatto, non si tratterebbe dunque di una soluzione ideale all’allenatore rossonero Stefano Pioli, che pur avendo utilizzato spesso un simile schieramento nella passata stagione, sta lavorando in questi giorni ad un inedito 4-3-3. Nonostante ciò, il profilo dell’ivoriano risulta gradito al tecnico di Parma, che conta di poterlo eventualmente adattare come terzino destro, in modo da far rifiatare il capitano Davide Calabria.

Non solo il Torino, anche Bologna e Salernitana sulle tracce di Messias: le ultime

Al momento, però, non vi sarebbero ulteriori sviluppi in merito alle negoziazioni tra i due club. Nel caso in cui queste dovessero arenarsi definitivamente, Moncada e Furlani possono comunque contare sull’interessamento di altre squadra di Serie A.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Giornale, anche Bologna e Salernitana si sarebbero fatte avanti per l’acquisto del cartellino del brasiliano. Dopo le esperienze a Crotone e Milano, il futuro di Messias potrebbe essere ancora una volta in Italia.

Il suo capitolo in rossonero si chiuderebbe così dopo due stagioni, in cui il trequartista ha collezionato 68 presenze, impreziosite da 12 reti, in tutte le competizioni ufficiali. Nel suo palmarés, il n°33 può annoverare anche il memorabile titolo di Campione d’Italia, ottenuto al termine della stagione 2021/22.