Affare in chiusura: pronta la super offerta

Il Milan punta al suo prossimo obiettivo per rinnovare la rosa di Pioli: c’è la super offerta, l’affare è in chiusura.

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, si è portato avanti. Ad oggi, già numerosi colpi dei rossoneri sono andati a segno e, infatti, la rosa a disposizione di Pioli è cambiata notevolmente dalla scorsa stagione. Tutti gli acquisti portati a termine dal Milan sono principalmente frutto della cessione di Sandro Tonali che ha fruttato al club rossonero ben 80 milioni di euro che, appunto, sono stati utilizzati per l’acquisto di nuovi giocatori.

Al momento, il Milan, sembra essere già in dirittura d’arrivo per la chiusura della trattativa per Samuel Chukwueze, esterno del Villarreal. Infatti, secondo quanto riportato da AS, la trattativa a tra i due club è quasi stata definita del tutto.

Chukwueze al Milan: i dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato sempre da AS, la trattativa potrebbe chiudersi per una cifra di 20 milioni di euro per il Villarreal, ma a questa quota si potrebbero aggiungere bonus e plusvalenze che porterebbero il club spagnolo ad avere un incasso di ben 30 milioni di euro totali per la cessione definitiva del cartellino del giocatore. Per quanto riguarda Chukwueze, invece, egli, potrebbe firmare un contratto quinquennale con il club rossonero che, appunto, lo legherebbe al Milan fino al 2028.

Tuttavia, bisogna ancora attendere per la chiusura ufficiale della trattativa poiché il Milan vorrebbe portare a termine l’operazione con un’offerta inferiore ai 20 mln. Inizialmente, infatti, il Villarreal chiedeva 25 milioni di euro, dunque, bisognerà attendere per la chiusura ufficiale dell’operazione. Inoltre, secondo quanto riportato da Sky Sport, nell’offerta potrebbe essere aggiunta anche una contropartita tecnica per assicurarsi l’affare.

Le caratteristiche di Chukwueze: i suoi numeri con la maglia del club spagnolo

L’esterno nigeriano, in arrivo al Milan, durante la sua carriera, ha dimostrato di avere ottime qualità. Chukwueze è arrivato al Villarreal nel 2017 dalla Diamond Football Academy, un’accademia calcistica della Nigeria, fondata proprio per dare la possibilità ai giovani di crescere e migliorare.

Nella sua carriera al club spagnolo ha ottenuto ben 199 presenze, durante le quali ha messo a segno 39 gol. Di questi gol, 13 sono stati fatti nella scorsa stagione. Il suo curriculum, inoltre, è rinforzato dalla vittoria dell’Europa League nel 2021 che lo ha gusto protagonista indiscusso. Proprio queste caratteristiche, forse, hanno spinto i dirigenti rossoneri a ritenere che Chukwueze possa essere un ottimo candidato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, che vedrà il Milan impegnato su più fronti.