Trattativa a rilento: il Milan non può tentare l’affondo per Taremi

Rallentamento per l’acquisto di Mehdi Taremi: bisogna prima attendere la cessione di un rossonero prima di tentare l’affondo.

Il Milan ha bisogno di un altro attaccante. Per Giroud l’età inizia a farsi sentire, serve un’alternativa valida e che possa anche a volte affiancarlo. Inizialmente si è puntato forte su Alvaro Morata, il giocatore dell’Atletico Madrid descrivibile come attaccante dinamico con tanta esperienza.

Le cifre si sono rivelate più alte del previsto, quindi si è virati sul numero 9 del Porto, Mehdi Taremi. I rossoneri, per poter dare il meglio di sé nella trattativa, devono prima liberarsi di un loro giocatore che può portare alle casse milaniste una certa liquidità.

Taremi aspetta: la chiave sarà De Ketelaere

Prima i doveri e poi i piaceri in casa Milan. Il dovere è rappresentato dall’acquisto dello scorso anno che aveva, probabilmente, le aspettative maggiori. Si sta parlando di Charles De Ketelaere, classe 2001 reduce da una prima stagione in Italia deludente viste le aspettative. Ora il Milan pensa ad una sua cessione, con Aston Villa e PSV che hanno bussato alla porta meneghina.

I 30 milioni richiesti per il belga non sono impossibili da ottenere, solo 5 in più rispetto a quelli messi sul piatto dal club inglese (15 quelli invece proposti dal PSV).

I rossoneri secondo quanto scritto sul Corriere dello Sport, vogliono prima chiudere definitivamente la questione CDK, per poi puntare con tutti i mezzi a disposizione su Taremi. Dopo le partenze di Tonali e Brahim Diaz quindi, un’altra partenza potrebbe dividere in due l’ambiente rossonero.

Alcuni pensano possa succedere quello avvenuto con Sandro e Leao: primo anno di adattamento per poi esplodere definitivamente. Altri invece lo considerano già un flop, da spedire più lontano possibile da Milano.

Prestazioni e goal: Taremi è una garanzia

L’iraniano è il nuovo indiziato numero uno per l’attacco rossonero. Pulisic ha fomentato l’ambiente, adesso bisogna riconfermare l’entusiasmo con un altro colpo di un certo calibro.

Sembra essere questo Mehdi Taremi, che arriverebbe a Milano dopo aver vissuto la stagione migliore della sua carriera con 31 goal totali. L’interesse di diverse squadre di Premier conferma, come se fosse un certificato di qualità, le doti tecniche del bomber.

Aspetto da non sottovalutare è quello economico. Il giocatore ha un solo anno di contratto con il giocatore, fattore che spinge ulteriormente il Porto alla monetizzazione in questa sessione di mercato. Si parla di una ventina di milioni per accaparrarsi l’ex Rio Ave, pronto a quanto pare a fare il salto di qualità a quasi 31 anni.