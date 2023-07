All-in sull’attaccante: il Milan ha scelto il nuovo bomber

Il Milan deve comprare un attaccante e pare abbia scelto su chi puntare. La società rossonera prepara l’all-in su di lui.

Il Milan continua a lavorare sul mercato in attesa di iniziare a fare sul serio con le prime amichevoli di prestigio. L’obiettivo principale di Moncada e Furlani, saliti al vertice della dirigenza dopo l’addio del duo Maldini-Massara, è quello di regalare a Stefano Pioli un centravanti di livello. Dopo l’acquisto di Loftus-Cheek e Pulisic dal Chelsea, oltre a quello di Romero e Reijnders (quest’ultimo vicino ad essere ufficializzato), centrocampo e trequarti sembrano apposto. C’è dunque da puntare tutto su un numero 9 di livello internazionale.

Il Milan ha perso Ibrahimovic, potrebbe salutare molto presto Origi e deve far fronte all’età che avanza di Olivier Giroud. L’attaccante francese a settembre compirà 37 anni e per questo non è scontato che riuscirà a sobbarcarsi il peso dell’attacco rossonero da solo. Tutto ciò sta portando Moncada e Furlani, in accordo con Pioli, a sondare ogni nome possibile. Quelli più caldi sono Taremi e Morata, ma ormai il Diavolo pare abbia scelto su chi puntare: pronto l’all-in per accaparrarsi il nuovo bomber.

Mercato Milan, all-in su Taremi: è lui il bomber giusto per il Diavolo

Il Milan è alla ricerca di un attaccante che possa prendersi la maglia da titolare o, in alternativa, far coppia con Olivier Giroud. Tanti i nomi circolati nelle ultime settimane, ma ora pare che i rossoneri abbiano preso una scelta definitiva: l’obiettivo è portare a Milano Medhi Taremi, centravanti del Porto. Il numero nove iraniano, a 31 anni, sembra essere arrivato al top della forma e pronto a prendersi sulle spalle l’attacco di un top club come il Milan.

Taremi viene ritenuto il profilo ideale dalla dirigenza rossonera perché ha già maturato la giusta esperienza in campo internazionale e non costa tantissimo.

Certo, trattare con il Porto non è mai semplice. Il club portoghese è da sempre una bottega cara, ma il Milan proverà con tutti i suoi mezzi a far cadere il muro che divide Taremi da un possibile futuro sotto la Madonnina. Dopo la prima offerta da 13 milioni, puntualmente rifiutata dal club portoghese, i rossoneri sono pronti al rilancio: sul piatto, secondo Calciomercato.com, verranno messi circa 20 milioni di euro. Un’offerta che potrebbe seriamente far vacillare i lusitani. A questo punto non ci resta che attendere le prossime ore per capire quali potranno essere gli sviluppi, ma la notizia è che il Milan ha deciso di puntare tutto su Taremi.