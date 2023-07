Dalla Premier League al Milan, è stato proposto ai rossoneri

Nonostante il Milan sia volato in America continua il calciomercato: al club rossonero è stato proposto un giocatore direttamente dalla Premier League.

Qualche giorno fa il Milan è volato negli Stati Uniti dove sarà impegnato nel Soccer Champions Tour 2023, occasione che permetterà alla squadra di Pioli di prepararsi anche in vista dell’inizio della prossima stagione che per i rosoneri inizierà il 21 agosto contro il Bologna. In America, il club rossonero ha in programma tre amichevoli tra San Francisco, Los Angeles ed Orlando: la prima è stata già giocata con il Real Madrid, mentre tra qualche giorno sarà invece il momento dell’amichevole tutta all’italiana con la Juventus e poi ci sarà il Barcellona.

Juventus-Milan si giocherà giovedì notte, precisamente alle 4:30 italiane e sarà possibile seguire la partita sia su Sky che su DAZN, inoltre è prevista la diretta tv su Sky Sport Summer, così come in streaming su Sky Go o NowTv. Invece DAZN, come sempre, mette a sua disposizione l’applicazione che permette di vedere la partita in questione su smart tv, pc, tablet e smartphone.

Il Milan, però, nonostante si trovi negli USA, non abbandona il suo obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa rossonera: infatti secondo quanto riportato da Tuttosport la società vorrebbe regalare a Stefano Pioli altri due centrocampisti. Le caratteristiche e le doti di Loftus-Cheek e Reijnders evidentemente non bastano del tutto per considerare il centrocampo del Milan abbastanza soddisfacente: l’inglese è una mezzala, l’olandese è bravo ad impostare, ma sarebbe necessario un centrocampista difensivo, di posizione, che sappia far girare la palla e sappia dare copertura.

Berge è stato proposto al Milan

I profili selezionati dal Milan sono diversi, ma in queste ore al club rossonero è stato proposto il norvegese Sander Berge dello Sheffield United, club promosso quest’anno in Premier League

In realtà il Milan lo aveva già puntato due anni fa poi però la trattativa non si è mai rivelata essere concreta. Centrocampista classe’98, Berge ha giocato in Norvegia dal 2014 al 2017, precisamente nell’Asker e nel Valerenga, muovendo dunque proprio in patria i primi passi nel mondo del pallone a livello professionistico. In seguito ha giocato per tre stagioni al Genk che lo ha preso per 2 milioni di euro per poi essere ceduto a gennaio 2020 per 23 milioni allo Sheffield, con una plusvalenza notevole.

Berge sarebbe sicuramente una buona alternativa a Musah del Valencia che sembra essere irremovibile sulla cifra del giocatore: il club spagnolo vuole 25 milioni mentre il Milan offrirebbe 18, massimo 20 milioni più bonus che evidentemente non sono abbastanza.