Altra beffa di mercato per il Milan: l’Inter soffia un altro obiettivo?

Il Milan rischia di essere nuovamente beffata dai cugini dell’Inter in un nuovo derby di mercato per un obiettivo in comune dopo quello per Thuram.

Il calciomercato del Milan è da poco iniziato ma ha vissuto già degli scossoni notevoli. Primo fra tutti, quello sul piano dirigenziale con gli addii di Maldini e Massara, che hanno portato un notevole cambiamento nell’organigramma societario rossonero. A questo bisogna aggiungere anche la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per una cifra vicina agli 80 milioni. Così, il club rossonero avrà nuove risorse da investire sul mercato ma anche la responsabilità di dover sostituire un calciatore così importante e amato.

Questa sessione di calciomercato è stata però caratterizzata anche dai derby di mercato con l’Inter. Tanti infatti gli obiettivi in comune fra i due club, fra cui anche il papabile sostituto di Tonali, cioè Davide Frattesi, su cui i nerazzurri sembrano avanti ma i rossoneri proveranno fino all’ultimo a sorpassarli.

Milan, nuovo derby di mercato

Il primo “sorpasso” in questi duelli di mercato è stata però dell’Inter ai danni del Milan con il colpo Marcus Thuram. L’attaccante francese sembrava davvero vicino alla firma col Milan ma, invece, si è trasferito ufficialmente all’Inter, in grado di inserirsi efficacemente con un’offerta più convincente per il calciatore. Questi due, però, non dovrebbero gli unici duelli di mercato fra le due squadre milanesi: sono anche altri i calciatori che fanno gola ad entrambi i club.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, l’Inter sarebbe pronto ad inserirsi nella corsa per Lazar Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese piace da tempo al Milan e nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile affondo rossonero per lui. Il portale riporta invece un crescente interesse proprio dei rivali nerazzurri nei suoi confronti, il cui motivo sarebbe da ricondurre alla cifra elevatissima richiesta dal Sassuolo per Frattesi (non meno di 40 milioni) che avrebbe, quindi, convinto Marotta a cercare alternative.

L’Udinese, d’altro canto, non reputa il centrocampista serbo un incedibile e valuterebbe la sua cessione per una cifra intorno ai 20 milioni e nemmeno l’ingaggio (500mila euro netti a stagione) rappresenterebbe un ostacolo. A questo punto, c’è solo da valutare la volontà dell’Inter di mollare quindi il proprio grande obiettivo di mercato Frattesi per spostarsi su questa nuova pista. Tale scelta potrebbe però anche favorire il Milan che, a questo punto, potrebbe trovare campo libero proprio per il centrocampista del Sassuolo, magari, anche per il Milan stesso, portando questo derby di mercato ad una sorta di loop infinito.