Altro acquisto per il Milan, si chiude già in settimana

Il mercato del Milan entra sempre più nel vivo: rossoneri vicini all’acquisto per il centrocampo già nel corso di questa settimana.

I rossoneri in questa sessione di mercato sono indiavolati. Nonostante l’addio alla coppia Maldini-Massara e alcuni obiettivi in comune con l’Inter sfumati, quali Thuram e Frattesi, la società non ha intenzione di fermarsi agli acquisti di Luka Romero e Ruben Loftus-Cheek.

Giorgio Furlani, attuale rappresentante del Milan nonché Amministratore Delegato sta monitorando le giuste occasioni di mercato dopo aver sistemato la casella portieri, visto l’arrivo di Sportiello, e aver rafforzato ogni reparto con l’ala argentina pronta a dare una mano al reparto d’attacco e il centrocampista inglese che andrà a rafforzare il centrocampo orfano di Sandro Tonali, appena approdato al Newcastle per una cifra monstre diventata una cessione record per il Milan ma anche per la classifica delle cessioni di calciatori italiani.

In chiusura l’acquisto di Reijnders dall’AZ Alkmaar

Con la cifra ricavata il club si è assicurato dal Chelsea l’acquisto di Christian Pulisic: l’attaccante americano firmerà e farà le visite mediche in settimana. La massima priorità diventa quindi Tijjani Reijnders. L’olandese ha un contratto con l’AZ Alkmaar fino al 2027 ma sembrerebbe propenso a cambiare aria, soprattutto se a chiamarlo è la squadra più blasonata d’Italia.

Con l’entourage del centrocampista il Milan ha un accordo di massima raggiunto su 1,7 milioni di euro circa. Al club olandese, però, non bastano i 19 milioni proposti, per questo secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i rossoneri aumenteranno l’offerta a 20 milioni, circa 5 in meno di quanto chiede l’AZ Alkmaar.

Un affondo che potrebbe arrivare in settimana e che significherebbe addio ad altri due obiettivi rossoneri: Chukwueze del Villarreal e Taremi del Porto, entrambi centravanti. Una scelta obbligata visto l’unico slot per gli extracomunitari disponibile.

Rejinders resta il preferito da Stefano Pioli che vorrebbe avere la rosa al completo prima di partire per gli Stati Uniti D’America. Il tecnico, però, è consapevole che sarà difficile completare il mercato in così poco tempo e per questo non spinge la società ad affrettare i tempi anche per non influenzare la trattativa.

Sullo sfondo Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, due profili che non escluderebbero possibili entrate extracomunitarie in futuro e che sono in cerca di una nuova avventura. Lo spagnolo è corteggiato dagli Arabi e dovrà decidere se concludere la sua carriera con un grande contratto o continuare in una big europea. Su Scamacca, invece, c’è l’interesse della Roma vista la scarsa propensione al gol delle prime punte.