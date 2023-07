Amichevoli estive del Milan: dove vederle in tv e streaming

Il Milan di Stefano Pioli ha iniziato oggi la stagione 2023-24: tra qualche giorno ci saranno i primi test ufficiali per scoprire il nuovo Milan.

La nuova stagione dovrà essere necessariamente migliore della scorsa, in cui non sono arrivati trofei e non c’è stato un miglioramento rispetto all’annata dello Scudetto. I rossoneri hanno iniziato una vera e propria rivoluzione, con l’obiettivo di migliorare la rosa e lo score finale della stagione 2023-24.

In casa Milan è inziato anche il calciomercato con colpi di grande risalto mediatico, sia in entrata che in uscita. La cessione di Tonali ha creato il caos tra i tifosi che, però, stanno promuovendo l’impegno societario nel cercare nomi di livello. Loftus-Cheek e Pulisic sono i colpi più luminosi dell’intera Serie A fino a questo momento e la sensazione è che Moncada e D’Ottavio intendono perfezionare ancor di più la rosa di Pioli.

Dove vedere le amichevoli del Milan

Il Milan scende in campo da sabato 22 luglio per il Soccer Champions Tour 2023: la tournée estiva si terrà negli Stati Uniti e vedrà impegnate Juventus e Milan tra i club italani. La prima partita vedrà i rossoneri impegnati in un big match che riporta alla mente le serate storiche della Champions League. Si giocherà nella notte tra domenica 23 luglio e lunedì 24 luglio: il Milan sfiderà il Real Madrid.

Le partite del Soccer Champions Tour 2023 saranno visibili su DAZN, attivando l’abbonamento alla piattaforma online che trasmetterà anche tutte le partite della Serie A 2023-24. Il torneo vedrà anche la partecipazione di Manchester United e Arsenal.

Le partite del Milan per il tour estivo saranno visibili anche in streaming sempre sulla piattaforma online e previo abbonamento. Per il Milan sarà uno strepitoso banco di prova per testare la condizione fisica e anche per mettersi a confronto con le grandi del campionato europeo che, poi, saranno possibili sfidanti anche in Champions League.

Entro l’inizio del tour estivo, Pioli si aspetta altri colpi di primo livello così da avere la rosa quasi al completo e iniziare a lavorare sull’inizio della prossima stagione. Il tecnico proprio in conferenza stampa di inizio ritiro si è detto soddisfatto del lavoro della dirigenza e carico per l’inizio del nuovo campionato. Poi ha parlato di esigenze necessarie per completare la rosa e tornare ad essere competitivi come due stagioni fa. Saranno decisive le prossime settimane per l’ufficialità di nuovi innesti e per vedere volti nuovi con la maglia rossonera.