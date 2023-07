Asse caldo tra Milan e Besiktas, non solo Rebic: altro rossonero in partenza

La trattativa per far sbarcare Ante Rebic in Turchia sponda Besiktas è in dirittura d’arrivo. Il club turco punta però un altro giocatore rossonero.

Asse di mercato sempre più caldo quello tra Milan e Besiktas, dopo Ante Rebic, la cui trattativa per l’approdo in Turchia è alle fasi finali, i turchi avrebbero messo nel mirino un altro rossonero.

Il Besiktas fa shopping a Milanello: dopo Rebic si pensa a Messias

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito web infatti il club turco per rinforzare l’attacco oltre a Rebic starebbe pensando a Junior Messias.

Secondo il noto esperto di mercato il Besiktas avrebbe anche presentato un’offerta ritenuta però bassa dai rossoneri e nelle prossime 48 ore potrebbe rilanciare. Il giocatore deciderà presumibilmente nelle prossime ore se accettare la destinazione.