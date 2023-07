Attaccante Milan, l’idea di Pioli: si spinge per lui!

Il Milan ha già un nuovo obiettivo di mercato, l’attaccante ha catturato l’interesse di Pioli in una partita contro i rossoneri

Il Milan ha iniziato a programmare il suo prossimo acquisto per l’attacco in questa sessione di calciomercato, infatti, nel loro mirino c’è Noah Okafor, ala destra del Salisburgo. Il classe 2000, infatti, aveva catturato l’attenzione di Pioli nella doppia sfida di Champions League tra Milan e Salisburgo. Tuttavia, il club rossonero non è l’unico interessato a Okafor, anche Lazio e Juventus hanno chiesto informazioni riguardo il giocatore.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, tutte e tre le squadre di Serie A sarebbero particolarmente interessate all’attaccante. Tuttavia, al momento, la squadra che sta spingendo maggiormente per l’acquisto di Okafor è proprio il Milan che, durante le partite di Champions, è rimasto impresso dalle sue doti. Al momento, però, non è stata ancora avanzata alcuna offerta ufficiale da nessuno dei club, dunque, non resta che attendere ulteriori notizie.