Balogun in partenza? Il Milan ci pensa: annuncio di Arteta sul suo futuro

L’allenatore dei gunners risponde a delle domande su Balogun, dando qualche indizio in più sul futuro del giovane attaccante.

Dall’oltremanica arrivano dichiarazioni che possono fare ben sperare i tifosi del Milan. Mikel Arteta, ex calciatore spagnolo alla guida dell’Arsenal, ha speso qualche parola per parlare della situazione del classe 2001′ Folarin Balogun. Il suo nome circola tra i corridoi rossoneri da tempo, data l’esigenza di rafforzare il reparto offensivo dopo le numerose partenze. Ci aspettano a breve delle sorprese?

Arteta apre a qualsiasi scenario per Balogun

Il tecnico,in passato braccio destro di Pep Guardiola, ha delineato la situazione attuale dell’americano nato in Inghilterra, Folarin Balogun. Un tweet di Fabrizio Romano, giornalista riconosciuto nel panorama calcistico, ha riportato le parole di mister Arteta:

Balogun? Al momento è qui con noi e vedremo cosa succederà. I piani di mercato? Ci sono ancora molte cose da fare. Le cose si sviluppano continuamente anche negli ultimi tempi. Dobbiamo essere molto vigili e attenti.

Dichiarazioni che fanno capire quanto, anche per lui in primis, la situazione di Balogun sia ancora incerta. L’Arsenal davanti è ben coperto e Balogun potrebbe rischiare di non trovare lo spazio che meriterebbe. La scorsa stagione è stata per lui la migliore finora, con 21 reti con la maglia del Reims. Un attaccante quindi con del potenziale importante, che necessita sicuramente di essere protagonista nella squadra in cui milita.