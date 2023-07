Berrettini e Melissa Satta, intervento a gamba tesa: “Fatevi i c**** vostri”

La storia tra Berrettini e Melissa Satta continua a far rumore. L’ultima dichiarazione in particolare fa scalpore: l’intervento.

Matteo Berrettini è senza ombra di dubbio uno dei migliori tennisti della storia italiana. Per lui parlano i risultati: due semifinali sul cemento di Australian Open e US Open, oltre alla storica finale del luglio 2021 a Wimbledon persa dignitosamente in 4 set contro Novak Djokovic. Oltre a questo tanti trofei conquistati in tornei minori, fra cui spiccano i due titoli ottenuti sulla prestigiosissima erba del Queen’s.

Purtroppo “Il Martello”, come è stato soprannominato per via di un servizio violentissimo, soffre da tempo di problemi fisici che ne condizionano il rendimento e gli impediscono di trovare la giusta continuità. In particolare a dargli noia è la zona degli addominali, fortemente sollecitata da un gioco fatto di scatti e continui cambi di ritmo e direzione.

I maligni, invece, pensano che lo scarso rendimento di Berrettini sia dovuto alla relazione con Melissa Satta. Il tennista italiano, classe 1996, e la nota showgirl stanno insieme da qualche mese e c’è chi pensa che gli infortuni dipendano dalle troppe distrazioni causate dal fidanzamento con la bellissima modella.

Berrettini-Satta, Bertolucci sbotta: “Fatevi i c**** vostri”

L’argomento Berrettini-Satta tiene banco a qualche ora dall’esordio di Matteo nel torneo più importante dell’anno, Wimbledon. È proprio sull’erba di Londra che il nostro porta colori ha ottenuto il risultato più importante della sua carriera ed è proprio da qui – si spera – che ripartirà la sua ascesa. Per questo anche Paolo Bertolucci ha voluto dire la sua ai microfoni di Fanpage.it. E lo ha fatto senza troppi peli sulla lingua: “Quello di Berrettini non è un crollo, si tratta semplicemente di un problema fisico“, ha esordito l’attuale seconda voce delle telecronache di Sky Sport.

Poi Bertolucci, ex campione del tennis nostrano, ha rincarato la dose: “Se stava con Francamaria Fraschetti nessuno avrebbe detto nulla, invece è fidanzato con una ragazza famosa e per questo si commenta maliziosamente“. Bertolucci, che ben conosce lo sport e il tennis in particolare, liquida la questione con poche e semplici parole: “Queste cose mi danno un fastidio enorme, non le sopporto: come se poi gli altri tennisti non avessero rapporti con le donne“. La chiosa è breve ma esaustiva: “In certi commenti c’è sicuramente dell’invidia, ma poi io dico: fatevi i c**** vostri!“.

Bertolucci, dunque, non si tira indietro quando c’è da difendere un tennista italiano da accuse che poco hanno a che vedere con il gioco. Vedremo se questo gesto di solidarietà potrà aiutare Berrettini a risalire la china.