Calciomercato, il Milan ha deciso: partirà in prestito

Il Milan è pronto a dare in prestito un giocatore, il suo futuro è ancora da scrivere

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il club rossonero è pronto a dare in prestito Marko Lazetic, attaccante classe 2004. Infatti, dopo i numerosi acquisti che sono stati portati a termine dal Milan, diversi giocatori andranno in prestito ad altre squadre. Questo perché i dirigenti ritengono che, per alcuni, sia giusto dar loro la possibilità di mettere minuti nelle gambe e migliorare.

Il futuro di Lazetic in prestito dal Milan

Il futuro dell’attaccante rossonero è ancora tutto da definire, infatti, il club di Milano è pronto a darlo in prestito ad altri club anche se non c’è ancora nessuna trattativa ufficiale. Il Milan ha fiducia il lui ma ritiene che sia meglio potergli dare l’opportunità di giocare e definire la sua tecnica.

Per il Milan non ci sono particolari piste in mente, tuttavia, si stanno sondando le strade per diversi club esteri che sembrano interessati a Lazetic.