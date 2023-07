Calciomercato, il Milan prepara l’offerta: aggirata la clausola?

Il Milan non punta a fermarsi, la scalata per rinnovare la rosa dei rossoneri continua e, adesso, il nuovo obiettivo è un’attaccante del club argentino Rosario Central

Dopo numerosi acquisti il Milan continua ad adocchiare nuovi giocatori per poter rinnovare la rosa, al momento il club rossonero si stanno concentrando sull’acquistare un nuovo attaccante e, in pole position, sembra esserci Alejo Veliz, argentino classe 2003 del Rosario Central. Infatti, i dirigenti del Milan hanno già incontrato gli agenti del giovane attaccante.

L’offerta del Milan per Alejo Veliz

Alejo Veliz ha una clausola rescissoria di 15 mln di euro e, dopo l’incontro con il suo agente, il Milan sarebbe pronto ad avanzare una prima offerta per poter acquistare il cartellino dell’argentino a titolo definitivo. Tuttavia questa, sembra essere più bassa della cifra della clausola.

Inoltre, il club rossonero dovrà scontrarsi con il Torino e il Nottingham Forest poiché, entrambe le squadre, hanno mostrato interesse per l’attaccante. Il Milan, tuttavia, ha il vantaggio di aver liberato un posto da extracomunitario, inizialmente occupato da Loftus-Cheek, dopo il cambio di regolamento che non vedeva più i calciatori inglesi come extracomunitari.