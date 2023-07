Mercato Milan, Pioli perde un difensore? Piace in Serie A

La sessione estiva è appena cominciata e il Milan si sta rendendo protagonista di queste prime settimane di calciomercato. Il club è molto attivo sia dal punto di vista degli acquisti che da quello delle cessioni.

Sandro Tonali è ormai atterrato in Inghilterra e i rossoneri hanno già ufficializzato i primi colpi in entrata. Loftus-Cheek e Romero sono ormai stati ufficializzati dalla dirigenza rossonera, che dovrebbe anche aver chiuso la trattativa per l’acquisto di Pulisic.

Furlani e Moncada però devono anche pensare a sfoltire la rosa e alleggerirla dagli esuberi che ormai sono fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli.

In questo gruppo rientra senza dubbio Ballo-Tourè, difensore classe ’97 che ormai non trova più spazio fra gli undici titolari del Milan.

Sembra però che il senegalese possa rimanere in Italia ed accasarsi in un’altra squadra di Serie A. Il Bologna infatti si starebbe informando per intavolare una possibile trattativa.

Ballo-Tourè in uscita: piace al Bologna di Thiago Motta

A Thiago Motta piace il difensore del Milan e, secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoblu potrebbero tentare l’assalto per sostituire Kyriakopoulos.

Il greco è tornato al Sassuolo dopo la conclusione del prestito e ora il Bologna cerca di trovare un sostituto all’altezza. Ballo-Tourè potrebbe rappresentare il profilo giusto.