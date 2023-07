Calciomercato Milan, cessione ad un passo: succederà lunedì

La squadra rossonera non perde tempo sul calciomercato sia in entrata che in uscita. Ecco chi lascerà a breve la squadra.

La squadra rossonera è in America per affrontare le amichevoli per preparare la prossima stagione. La prima amichevole del Milan si svolgerà il prossimo 24 luglio contro il Real Madrid, il 28 contro la Juventus per finire poi il 2 agosto contro il Barcellona.

A Milano, il mercato continua ad essere molto caldo tra i nomi in entrata ma anche in uscita. Dopo aver parlato in questi giorni dei nuovi acquisti, è il momento di parlare dei giocatori che sono in uscita. Il nome più caldo è quello di Matteo Gabbia. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui

Matteo Gabbia trasferimento

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Matteo Gabbia è a un passo dal Villareal.

L’intesa finale tra le due parti è prevista lunedì. Contatti continui tra le due società non solo per concludere l’affare di Gabbia, ma anche per raggiungere l’intesa per l’arrivo, più imminente dopo la cessione del numero 46, in rossonero di Samuel Chukwueze con un’operazione de 25 milioni più bonus.

Il difensore classe 1999 si trasferirà in prestito secco, senza dunque opzioni legate al riscatto, in quanto il Diavolo non vuole privarsi di Gabbia. Sul giocatore che con il Milan ha vinto uno scudetto due stagioni fa e ha trovato il gol in Champions League contro la Dinamo Zagabria, c’erano anche due club di Serie A, ovvero il Genoa e Frosinone.

Il difensore rossonero era legato al club con un contratto fino al 2026 e ha accettato il trasferimento al Villareal per cercare più continuità dal momento che il Milan ha in squadra Tomori, Thiaw, Kalulu e Kjaer. Infatti, quest’anno ha totalizzato in tutto 17 presenze giocando per 895 minuti.

Gabbia non è l’unico nome in uscita, infatti, Ante Rebic non è più nei progetti del Milan e di Stefano Pioli. Il giocatore non è partito per la tournée negli Stati Uniti, ma è rimasto a Milanello in attesa di una nuova sistemazione. La più accreditata è quella che porta l’attaccante croato in Turchia dove il Besiktas avrebbe presentato un’offerta ufficiale al Milan.

Invece per Fode Ballo-Tourè ci sono due offerte. Una che sarebbe la soluzione prediletta dal Milan ovvero il trasferimento a titolo definito al Fulham per una cifra vicino ai 4 mln di euro e l’altra, soluzione che il giocatore preferisce per rimanere in italia, è quella del Bologna con un prestito con diritto di riscatto.