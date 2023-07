Milan, nuovo assalto dall’estero: Pioli accetta l’addio del pupillo di Maldini

Altra cessione in vista per il Milan di Stefano Pioli. Nuovo assalto dall’estero per un giocatore rossonero, via libera del tecnico.

Prosegue la programmazione in vista della prossima stagione per il Milan di Stefano Pioli. L’area sportiva, guidata dall’ex capo scouting Geoffrey Moncada, è alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico che, considerata soprattutto la cessione di Sandro Tonali, si aspetta degli innesti di livello nelle prossime settimane. Il solo arrivo di Ruben Loftus-Cheek non basta per scaldare la piazza, ragion per cui bisognerà monitorare con attenzioni i prossimi giorni perché potranno risultare decisivi ai fini del completamento di alcune operazioni in entrata.

Il mantra della nuova proprietà, tuttavia, resta lo stesso: investire ma con cognizione di causa, cercando di mantenersi sugli standard manageriali degli anni precedenti, che hanno permesso nuovamente al Milan di tornare grande. Per farlo saranno importanti anche i movimenti in uscita che permetteranno una sfoltita della rosa anche dal punto di vista numerico. In particolare sulla trequarti, reparto in cui c’è parecchio sovraffollamento nonostante il recente addio di Brahim Diaz. Saranno in diversi a salutare Milano: da Rebic ad Origi passando per Messias, nessuno è certo di una permanenza, anzi.

De Ketelaere-Atalanta, trattativa in salita: nuova ipotesi per il futuro

Ma i tre sopracitati non sono gli unici. Stando a quanto riferito da TMW, infatti, anche Charles De Ketelaere potrebbe salutare anzitempo i colori rossoneri per approdare altrove. Il fantasista belga, arrivato nella scorsa estate per circa 35 milioni di euro dal Club Brugge, ha avuto un rendimento parecchio al di sotto delle aspettative, e per questo motivo rientra nella lista dei possibili sacrificabili della società. Il suo futuro era molto più legato al Milan prima della partenza di Maldini (il ds stravedeva per lui), ma ora sembra che il destino possa essersi invertito.

Sul giocatore classe 2001 sarebbero piombati diversi club, tra cui l’Atalanta di Giampiero Gasperini, pronta a conferire a De Ketelaere una nuova gioventù. Il club bergamasco si sa, è noto per riscoprire talenti persi nell’oblio, ragion per cui potrebbe presto pensare di far recapitare un’offerta al Milan. La dirigenza rossonera non vorrebbe perdere il totale controllo sul calciatore, e in tal senso sarebbe disposta ad ascoltare proposte che prevedano un prestito con diritto di riscatto (con eventuale recompra).

La trattativa, per ora, è in salita perché i termini non soddisfano la famiglia Percassi. Anche dall’estero iniziano ad arrivare le prime richieste per il talento belga. Considerato l’investimento della stagione scorsa, però, Moncada e Furlani siederebbero a tavolino soltanto per offerte superiori ai 25 milioni di euro.