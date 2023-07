L’ex Milan sicuro: “Pulisic può esplodere in Serie A”, poi il parere su Loftus-Cheek

Il calciomercato è appena cominciato ma per il Milan questa sessione è cominciata già qualche settimana fa, quando i rossoneri hanno dovuto dire addio a Sandro Tonali.

L’ormai ex rossonero è stato prelevato dal Newcastle, la nuova realtà emergente del calcio inglese che ha riconquistato la qualificazione alla Champions League dopo molti anni e che si prefigge obiettivi molto ambiziosi.

Il Milan ha ricevuto ben 80 milioni, un’offerta che ne la società ne il calciatore potevano rifiutare e che è risultata nell’addio di una potenziale bandiera.

A proposito di questo trasferimento è intervenuto Paolo Di Canio, ex calciatore con un lungo passato in Premier League. L’ex Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in cui prova a dire la sua sul futuro di Tonali in Inghilterra.

“Tonali al Newcastle sarà uno dei tanti. Mi auguro che possa prendere al prima possibile la titolarità ma questa è una squadra forte già così. Al Milan era imprescindibile mentre al Newcastle dovrà alternarsi”.

Di Canio quindi non sembra essere molto fiducioso sul futuro di Tonali in maglia bianconera. L’attenzione poi si sposta all’atteggiamento un po’abbattuto del calciatore al momento della firma.

Di Canio commenta i nuovi acquisti del Milan e dice la sua su Tonali

“La presentazione non mi è sembrata molto energica. C’è stata un po’ di faccia triste e l’ammissione del fatto che è stato un po’ spinto ad accettare questo accordo”.

L’ex rossonero si concentra poi sull’ultimo acqusto del Milan, Christian Pulisic: “Pulisic da continuità di rendimento quando sta bene. Pulisic è nel pieno delle potenzialità per poter esplodere, nel campionato italiano potrà riuscirci. Con ritmi più bassi e in una squadra come il Milan che gioca a calcio potrà riuscirci”

L’altro nuovo arrivo dal Chelsea invece è Loftus-Cheek, su cui Di Canio invece sembra più critico: “Ha 27 anni è ancora nel pieno della carriera. Deve fare più gol, è una mezzala offensiva, però è troppo buono. Ha pochi gol e pochi assist, deve fare un upgrade con il Milan, se i rossoneri passassero a tre a centrocampo sarebbe perfetto. L’Italia è il campionato perfetto per lui, vista la sua fisicità”