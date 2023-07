Calciomercato Milan, doppio colpo per i rossoneri: annuncio prima della tournée

Il mercato del Milan prosegue senza sosta. Si pensa addirittura al doppio colpo in entrata. Possibile annuncio tra qualche giorno.

L’estate del Milan era iniziata in maniera brusca e sorprendente. Prima l’addio di Maldini e Massara, poi quello di Tonali, avevano minato qualsiasi tipo di certezza nella mente dei tifosi rossoneri. Tutto questo si univa alla partenza già preannunciata di Ibra e Brahim Diaz, completando così un quadro fatto di dubbi e tanta tanta paura dovuta alla perdita dei punti di riferimento più importanti. La società però, rappresentata ai massimi livelli da Moncada e Furlani, non si è mai scomposta e piano piano sta provando a riportare fiducia nell’ambiente.

Prima l’acquisto di Loftus-Cheeek e Romero, poi quelli di Pulisic e Reijnders, hanno donato nuova speranza ai tifosi e a tutti coloro i quali sono legati per un motivo o per un altro ai colori rossoneri. Ora però c’è bisogno di completare l’opera andando a rifinire il lavoro fatto finora con un altro paio di innesti di livello. L’obiettivo principale resta quello di arrivare ad un centravanti, ma gli occhi e i pensieri di Moncada e Furlani non sono concentrati solo su quello. Presto potrebbe arrivare un doppio colpo quasi inatteso.

Mercato Milan, fase infuocata: Danjuma e Musah, annuncio possibile tra qualche giorno

Il Milan si prepara in vista della tournée in America. I rossoneri saranno impegnati in tre amichevoli di lusso contro Juventus, Barcellona e Real Madrid: esordio contro i Galacticos il 24 luglio, poi il derby tutto italiano contro i bianconeri ed infine – per chiudere – la sfida al Barça il 2 agosto. Impegni che ci diranno qualcosa sullo stato di forma del Diavolo e serviranno a Pioli anche per iniziare a capire quali sono – sul campo – i punti di forza e di debolezza della rosa.

Proprio per questo sarebbe importante arrivare a Los Angeles con un parco giocatori il più vicino possibile a quello con cui Pioli dovrà affrontare il resto della stagione. A tal proposito, la società sta provando a portare a Milano Arnaut Danjuma e Yunus Musah prima della partenza per gli USA.

A confermarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui la strategia per mettere a segno il doppio colpo è chiara. L’attaccante del Villarreal arriverebbe in prestito per 2-3 milioni di euro, mentre il centrocampista statunitense verrebbe prelevato a titolo definitivo dal Valencia per una cifra vicina ai 20 milioni. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno evoluzioni importanti in tal senso.