Calciomercato Milan, fumata bianca vicina: si può chiudere entro venerdî

Il Milan è ottimista, punta a chiedere un’operazione importante prima della partenza per la tournè negli Stati

In mattinata, il club rossonero ha aperto ai primi contatti con il Valencia per Yunus Musah e spera di poter chiedere la trattativa entro venerdì. Infatti, il Milan vorrebbe definire il colpo prima della partenza dei giocatori e dello staff del Milan per la loro tournè estiva negli Stati Uniti. Il club rossonero è molto ottimista per quanto riguarda questa trattativa.

Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan si troverebbe in pole position per il cartellino di Musah e, dunque, sarebbe sempre più vicino a chiedere l’accordo.



L’offerta del Milan per Musah

Il Milan, inizialmente, aveva avanzato un’offerta di 13 milioni di euro più 4 mln di bonus. Tuttavia, Furlani, intende migliorare questa offerta e aggiungere un bonus più alto fino ad arrivare a 19/20 mln totali. Ancora nulls di ufficiale ma c’è grande fiducia nel Milan per chiedere il colpo per Musah.