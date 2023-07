Calciomercato Milan, i rossoneri alzano l’offerta: le ultime sulla trattativa

Il Milan non si lascia scappare il suo obiettivo, rialza il prezzo dell’offerta per assicurarsi il centrocampista

In questa stagione di calciomercato il Milan ha già fatto diversi acquisti ma non punta a fermarsi, infatti, il club rossonero sta cercando di rinforzare il più possibile la sua rosa. Ultimamente, i diavoli di Milano hanno mostrato il loro interesse per Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese, al momento, è un giocatore dell’Alkmaar Zaanstreek, squadra dei Paesi Bassi. I dirigenti del Milan sono convinti che Reijnders sia il centrocampista perfetto per Pioli, infatti, non sembra che siano pronti a mollare la presa per poterlo acquistare, non resta che convincere la squadra olandese a cederlo.

L’offerta del Milan per Reijnders

Il club di Milano, nei scorsi giorni, aveva già avanzato un’offerta di 20 mln di euro per il centrocampista. Tuttavia, questa, era stata rifiutata dall’Alkmaar Zaanstreek che vorrebbe una cifra maggiore per vendere il cartellino di Reijnders. Dunque, secondo quanto riportato da TMW, nelle prossime ore, l’offerta dei rossoneri sarà ulteriormente alzata per cercare di ottenere il giocatore.