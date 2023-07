Calciomercato Milan, non resterà in rossonero: fatta per la cessione in prestito

Nuova cessione per il Milan, il giocatore rossonero andrà nuovamente in prestito

Il Milan, dopo diverse mosse di mercato, sia in entrata che in uscita, è pronto a portare a termine una nuova cessione per il loro attaccante. I rossoneri, infatti, presto, salutare Marco Nasti. La punta centrale italiana, dopo un anno in prestito al Cosenza, ha ottenuto ottimi risultati e fatto passi avanti, tuttavia, il Milan ritiene che Nasti abbia ancora bisogno mettere minuti nelle gambe prima di poter giocare in prima squadra. Dunque, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’attaccante classe 2003 andrà nuovamente in prestito ma, questa volta, al Bari.

La carriera di Nasti al Milan

La carriera di Marco Nasti è iniziata nelle giovanili del Milan, per poi passare, nella stagione 2022/2023, in prima squadra. Tuttavia, il giovane, nella stessa stagione, è andato in prestito al Cosenza per poter migliorare la tecnica e mettere minuti nelle gambe. Nelle partite con il Cosenza ha dimostrato grandi doti ma, a Marco Nasti, serve ancora fare un po’ di esperienza prima di poter giocare nella prima squadra rossonera, dunque, nella prossima stagione andrà in prestito al Bari.