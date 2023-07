Calciomercato Milan, arriva un’offerta a sorpresa: ora può partire

La dirigenza rossonera deve piazzare in uscita alcuni esuberi della rosa che non faranno del progetto tecnico per il prossimo anno.

I rossoneri, senza fronzoli, sono la squadra italiana, e non, più attiva sul mercato con acquisti messi a segno quasi a profusione con una velocità fuori dal comune e davvero invidiabile, i tifosi possono essere contenti di tutto ciò che dimostra la fame di rivalsa che ha la nuova proprietà.

Inutile dire che l’allontanamento di Maldini e la cessione di Tonali sembravano brutti auspici per la prossima stagione dei rossoneri, ma in men che non si dica la neo-dirigenza milanista ha messo a tacere tutti i dubbi sul proprio conto e sul cosiddetto money ball dimostrando che c’è voglia di costruire una squadra competitiva.

Mercato Milan, si tratta la cessione

Al netto degli innumerevoli acquisti messi a segno fin qui con l’ufficialità del centravanti svizzero Okafor arrivata nelle ultime ore, ora l’obiettivo dei rossoneri sarà quello di cedere alcuni esuberi presenti in rosa e che la passata stagione hanno manifestato la loro incompatibilità con una realtà come il Milan.

La scorsa stagione è stata una sorta di banco di prova per parecchi calciatori che con delle prestazioni a dir poco rivedibili hanno deluso le aspettative e la fiducia del tecnico Stefano Pioli ed ora molti di loro dovranno salutare Milanello in cerca di fortuna altrove, in Italia o all’estero.

Uno su tutti è l’attaccante croato Ante Rebic che, secondo l’edizione odierna de Il Mattino, avrebbe scaturito l’interesse della Salernitana, un ipotesi che è emersa nell’incontro tra De Sanctis e i dirigenti rossoneri in cui si è parlato anche del trequartista francese Adli.

Ad oggi, come detto in precedenza, Rebic-Salernitana è solo un’ipotesi che stuzzica i campani molto interessati all’attaccante rossonero, non c’è nessuna trattativa in corso ma naturalmente seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.